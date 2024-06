Omstreden Chinese zwemmers naar Spelen van Parijs

Onder de Chinese zwemmers die volgende maand deelnemen aan de Olympische Spelen zijn er elf die betrokken zijn geweest bij een dopingzaak. Zij behoorden tot de 23 zwemmers die voor de Spelen van Tokio in 2021 positief testten op trimetazidine, een middel dat in een hartmedicijn zit en prestatiebevorderend werkt.

Alle zwemmers ontliepen een schorsing, omdat het wereldantidopingbureau WADA de bevindingen van de Chinese dopingautoriteit niet kon weerleggen. Die meldde dat de sporters het middel buiten hun schuld hadden binnengekregen via besmette voeding. Enkele van die zwemmers behaalden niet veel later medailles in Tokio, waaronder tweemaal goud door vlinderslagspecialiste Zhang Yufei.

Het verhaal van de positieve test kwam pas in april naar buiten via de Duitse zender ARD en The New York Times. Die krant berichtte onlangs dat drie van de betrokken zwemmers eerder al betrapt waren op het gebruik van het eveneens verboden clenbuterol. In een verklaring aan het Franse persbureau AFP noemde het Chinese antidopingbureau dat verhaal een schending van de “ethiek en moraal van de media”. Met name vanuit de Verenigde Staten was na het eerste verhaal al veel kritiek gekomen op het besluit van het WADA de zwemmers onbestraft te laten.