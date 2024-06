Osaka, Kerber, Raducanu en Wozniacki met wildcard naar Wimbledon

Grandslamkampioenen Naomi Osaka, Angelique Kerber, Emma Raducanu en Caroline Wozniacki mogen met een wildcard meedoen aan Wimbledon komende maand. Osaka, Kerber en Wozniacki waren door zwangerschapsverlof ver weggezakt op de wereldranglijst, maar worden nu alsnog direct tot het hoofdtoernooi toegelaten. Raducanu onderging vorig jaar meerdere pols- en enkeloperaties.

De Japanse Osaka is met twee Australian Open-titels en twee US Open-zeges de succesvolste van de vier namen. Vorige week in Rosmalen stond de nummer 113 van de wereld voor het eerst sinds 2018 in de kwartfinale van een grastoernooi, waarin ze verloor van de Canadese Bianca Andreescu. Vorige maand op Roland Garros toonde Osaka al haar vorm door als enige een set af te pakken van de latere kampioene Iga Swiatek.

Raducanu was op de US Open van 2021 de eerste Britse sinds 1977 die een grandslamtitel pakte. De Duitse Kerber won Wimbledon in 2018 en verloor er in 2016 de finale. Wozniacki uit Denemarken won de Australian Open in 2018.

Wimbledon begint op 1 juli.