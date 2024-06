Schoonspringster Praasterink negende in EK-finale

Schoonspringster Else Praasterink is in de finale op de 10 metertoren bij de EK schoonspringen op de negende plaats geëindigd. De 21-jarige Nederlandse had zich in Belgrado als eerste geplaatst voor de eindstrijd.

Praasterink kwam na vijf sprongen tot een totaalscore van 247,90. De Spaanse Ana Carvajal veroverde het goud met een score van 287,90.

Praasterink kwalificeerde zich eerder al voor de Olympische Spelen van Parijs. De geboren Zuid-Hollandse, die studeert in de Verenigde Staten, werd in februari in Doha elfde op de WK. Een plaats bij de beste twaalf was de eis voor olympische deelname.