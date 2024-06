Tennisser Van de Zandschulp in hoofdtoernooi Wimbledon

Tennisser Botic van de Zandschulp is toegelaten tot het hoofdtoernooi van Wimbledon. De nummer 2 van Nederland vervangt de Tsjech Jiri Lehecka, die zich heeft afgemeld.

De 28-jarige Van de Zandschulp, de huidige mondiale nummer 99, had zich op basis van de wereldranglijst niet automatisch geplaatst voor het grastoernooi in Londen. Hij was de tweede reserve voor het hoofdtoernooi. Als er niemand meer was afgevallen, had hij het kwalificatietoernooi moeten spelen.

Van de Zandschulp werd vorige week al in de eerste ronde van het grastoernooi van Rosmalen uitgeschakeld. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd sinds zijn veelbesproken uitspraken op Roland Garros. In Parijs maakte hij bekend dat hij het plezier in het spelen van wedstrijden kwijt was en daarom met de gedachte speelde om zijn loopbaan te beëindigen.

Wimbledon begint op 1 juli.