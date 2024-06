Volleybalsters op Spelen in poule met Italië en Turkije

De Nederlandse volleybalsters treffen op de Olympische Spelen in de groepsfase de teams van Italië, Turkije en de Dominicaanse Republiek. Dat is het resultaat van de loting van woensdag.

Italië is achter Brazilië de nummer 2 van de wereld, Turkije staat derde op die ranglijst. Het door de Duitser Felix Koslowski gecoachte Oranje staat achtste, de Dominicaanse Republiek is de nummer 11 van de wereld. Nederland plaatste zich afgelopen weekeinde voor de Spelen, die op 26 juli in Parijs beginnen.

De loting vond plaats in Bangkok waar de finales van de Nations League worden gehouden. Nederland plaatste zich net niet voor die eindronde waarna de speelsters vanuit het Japanse Fukuoka naar huis vlogen. Daar had Oranje zich zondag dankzij een 3-0-overwinning op Zuid-Korea geplaatst voor de Spelen. Daarvoor was winst van één set al voldoende geweest.

Nederland nam in 2016 in Rio de Janeiro voor het laatst deel aan de Spelen. Daar werd de ploeg, toen onder leiding van de Italiaan Giovanni Guidetti, vierde. Aan de Spelen van Parijs nemen twaalf landen deel, verdeeld over drie poules. De twee beste teams uit elke poule en de twee beste nummers 3 plaatsen zich voor de kwartfinales.