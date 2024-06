Wereldrecord voor Amerikaanse zwemster Smith

Zwemster Regan Smith heeft tijdens de Amerikaanse selectiewedstrijden voor de Olympische Spelen in Parijs het wereldrecord op de 100 meter rugslag verbroken. De 22-jarige Smith tikte aan na 57,13 seconden en verbeterde daarmee het record van de Australische Kaylee McKeown. Die had in oktober haar eigen wereldrecord nog scherper gesteld met een tijd van 57,33.

Smith, die in 2019 al houdster van het wereldrecord was, had in de halve finales al het record van haar land gebracht op 57,47. “Ik ben zo trots op mezelf”, zei de Amerikaanse zwemster, die aan de Spelen van Tokio twee zilveren en een bronzen medaille overhield. “De rugslag is soms heel zwaar voor me. Dat ik nu weer het record in handen heb, betekent heel veel voor me.”

Smith miste eerder deze week olympische deelname op de 100 meter vlinderslag en komt deze week nog uit op twee onderdelen.