Wielrenster Markus prolongeert titel bij NK tijdrijden

Riejanne Markus heeft haar Nederlandse titel bij het NK tijdrijden geprolongeerd. De 29-jarige wielrenster van Visma – Lease a Bike was de snelste op de tijdrit met start en finish in Steenbergen.

Markus had 47.17 minuten nodig voor het parcours van 37 kilometer. Ze was daarmee 29 seconden sneller dan ploeggenote Lieke Nooijen. Demi Vollering, een dag eerder nog winnares van de Ronde van Zwitserland, werd derde op 1.12 minuut.

De wielrenster van Visma-Lease a Bike won het NK tijdrijden in 2023 voor het eerst. Ze volgde daarmee Ellen van Dijk op, die toen afwezig was. De vijfvoudig Nederlands kampioene van Lidl-Trek deed dit jaar ook niet mee.

Van Dijk liep een gebroken enkel op tijdens een trainingskamp in Spanje. De drievoudig wereldkampioene tijdrijden is door bondscoach Loes Gunnewijk geselecteerd voor de Olympische Spelen van Parijs. De 37-jarige wielrenster start daar net als Vollering op de tijdrit en in de wegwedstrijd. Markus is reserve.