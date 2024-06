Britse medaillehoop Archibald mist Spelen door gebroken been

De Britse baanwielrenster Katie Archibald mist de Olympische Spelen in Parijs. De 30-jarige tweevoudig olympisch kampioene heeft bij een struikeling in haar tuin haar been gebroken. Archibald gold als de Britse hoop op wielergoud in Parijs. Ze mikte op de olympische titels op de ploegachtervolging, koppelkoers (madison) en omnium.

“Honderd excuses voor wat dit betekent voor het olympisch team, waar ik dus geen deel meer van uitmaak”, schreef de onfortuinlijke wielrenster op Instagram.

Ze meldde dat ze geopereerd is en “de botten weer aan elkaar zijn bevestigd”. De Britse ontwrichtte bij de val haar enkel, waarbij ze breukjes opliep in scheenbeen en kuitbeen. “Ik ben dit nog aan het verwerken”, aldus de vijfvoudig wereldkampioene, die op de Spelen van Rio in 2016 goud won op de ploegachtervolging en op de Spelen van Tokio in 2021 de titel veroverde op de koppelkoers, samen met Laura Kenny.