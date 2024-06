Goede start golfer Luiten in KLM Open met drie onder par

Golfer Joost Luiten heeft een degelijke start gemaakt op het KLM Open. De tweevoudig winnaar van Nederlands grootste toernooi had 68 slagen nodig voor zijn eerste ronde op golfbaan The International in Badhoevedorp. Daarmee bleef Luiten drie slagen onder het baangemiddelde en bezet de Nederlander vooralsnog een positie bij de beste tien in de tussenstand. Veel spelers moeten nog beginnen aan hun eerste ronde.

Luiten won het toernooi in 2013 en 2016. Zijn eerste overwinning was op de Kennemer in Zandvoort, zijn tweede op The Dutch in Spijk. Hij noteerde in de eerste ronde op The International vijf birdies, maar ook twee bogeys.

De 38-jarige Zuid-Hollander was tevreden over zijn optreden op de golfbaan, die onder de rook van Schiphol ligt. “Alles onder par is goed op deze pittige baan”, zei Luiten bij Ziggo Sport. “Ik mag niet klagen, al had ik op mijn laatste holes graag nog een of twee puttjes gemaakt. De moeilijkheid van deze baan is de hoge rough (het ruige gras dat de baan begrenst). Je wilt je bal niet in die hoge zooi hebben, dus mag je niet te veel van de lijn afwijken.”