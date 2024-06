Griekspoor en Koolhof dubbelen op Spelen, Van de Zandschulp niet

Tallon Griekspoor/Wesley Koolhof en Jean Julien Rojer/Robin Haase zijn de twee Nederlandse koppels die komende zomer in Parijs deelnemen aan het dubbelspel bij de mannen, meldt de tennisbond. Dat betekent dat Botic van de Zandschulp, de tweede tennisser van Nederland, niet in actie komt. Bij de vrouwen vormen Arantxa Rus en Demi Schuurs een koppel. De zes tennissers hebben voldaan aan de eisen van tennisbond ITF en sportkoepel NOC*NSF.

In het enkelspel maken Griekspoor, de nummer 27 van de wereld, en Rus hun opwachting. De deelname van mondiale nummer 58 Rus is wel nog afhankelijk van of zij zich samen met Schuurs kwalificeert voor het dubbelspel. Op 4 juli maakt de ITF officieel bekend welke teams zich hebben geplaatst.

“Deze zes tennissers zijn op dit moment de beste spelers van Nederland en staan het hoogste op de internationale ranglijst. Met deze spelers hebben we de kwaliteit in huis om mee te doen om de medailles. Het is een eer om voor je land uit te komen en ik weet zeker dat ze de volle 100 procent zullen geven in Parijs”, zegt Jacco Eltingh, technisch directeur van de tennisbond.