Groenewegen en Simon Yates kopmannen Jayco AlUla in Tour

Dylan Groenewegen start 29 juni in Florence voor de zevende keer in zijn carrière in de Tour de France. Hij is bij Team Jayco AlUla de kopman in de sprintetappes. De 30-jarige Amsterdammer won al vijf etappes in de Tour. Landgenoot Elmar Reinders gaat mee als een van de helpers in de ‘sprinttrein’.

De Brit Simon Yates, die in verband is gebracht met een overgang naar Visma – Lease a Bike, is de man voor het algemeen klassement. De Australiër Michael Matthews is aangewezen als de renner die in alle etappes voor zijn eigen kansen mag gaan.

“Er zijn zeven of acht sprintetappes dit jaar in de Tour, dus dat is goed nieuws voor mij”, zegt Groenewegen in een persbericht van zijn team. “Mijn vorm groeit met de week en het is lekker dat ik de Ronde van Slovenië in mijn benen heb. Ik heb dit jaar al een paar zeges geboekt, maar ook tweede en derde plaatsen behaald. Ik weet dat de snelheid er is.”

Yates eindigde vorig jaar als vierde in de Tour en mikt dit jaar op niets minder dan het podium. “Ik heb in de Giro en de Vuelta de leiderstrui al eens gedragen, maar dat is me in de Tour nog niet gelukt. Dat zie ik als een groot doel dit jaar”, aldus de winnaar van de Ronde van Spanje in 2018.

De Tourploeg van Jayco AlUla bestaat verder uit de Australiërs Luke Durbridge en Chris Harper, de Deen Chris Juul Jensen en de Sloveen Luka Mezgec.