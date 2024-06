Nederlandse dressuurruiters winnen landenwedstrijd CHIO

De Nederlandse dressuurruiters hebben in Rotterdam de landenwedstrijd van het CHIO gewonnen. De Nederlandse ruiters wonnen met een score van 222.392 en bleven daarmee Denemarken en Duitsland voor. De winst is een flinke opsteker richting de Olympische Spelen deze zomer.

Het Nederlandse team bestond uit Dinja van Liere, Edward Gal, Emmelie Scholtens en Marlies van Baalen. Bondscoach Patrick van der Meer is erg blij met de prestatie van zijn ploeg. “Hartstikke mooi om in eigen land te winnen. Rotterdam is voor mij een thuiswedstrijd, dus dat maakt het extra mooi”, aldus Van der Meer.

Het CHIO Rotterdam duurt nog een paar dagen. Van der Meer maakt dinsdag bekend wie hij selecteert voor de Spelen in Parijs. Die beginnen op 26 juli en duren tot en met 11 augustus.