Olympisch wielerkampioene Van der Breggen keert in 2025 terug

Anna van der Breggen keert terug als wielrenster. De 34-jarige Nederlandse gaat vanaf 2025 weer fietsen bij Team SD Worx – Protime, waar ze een contract tekent tot het einde van 2026. Dat bevestigt de ploeg donderdagmiddag. “De motivatie is na drie jaar helemaal terug. Ik kan niet wachten om weer een nummer op mijn wielershirt te spelden”, laat Van der Breggen weten.

Van der Breggen is sinds 2022 ploegleider van het team waarvoor ze gaat fietsen, maar legt die functie straks neer. “Als ik wil terugkeren als renster is het nu of nooit. Ik kijk er ontzettend naar uit.”

In 2016 werd de Zwolse olympisch kampioene op de weg in Rio de Janeiro. Ook is ze drievoudig wereldkampioene en won ze tweemaal de Europese titel.