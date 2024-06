Titelverdediger Vingegaard fit genoeg voor start in Tour

Jonas Vingegaard start op 29 juni in de Tour de France. De Deense winnaar van de laatste twee edities van de grootste wielerronde is voldoende hersteld van zijn zware val in de Ronde van het Baskenland en gaat voor een goed klassement. Dat verrassende bericht meldde zijn Nederlandse werkgever Team Visma -Lease a Bike.

Ook de Belg Wout van Aert verschijnt op 29 juni in Florence aan de start van de 111e Tour de France. De oud-winnaar van de groene trui is op de weg terug van een zware blessure na zijn val in Dwars door Vlaanderen. Van Aert reed al de Ronde van Noorwegen en trainde de afgelopen weken met Vingegaard in het Franse Tignes op hoogte.

De 27-jarige Vingegaard won de laatste twee edities van de Tour. Hij kwam in april hard ten val in de Ronde van het Baskenland. Hij brak daarbij een sleutelbeen, enkele ribben en liep ook een longkneuzing op. “Ik ben heel erg trots op Jonas en het begeleidingsteam”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman van Visma – Lease a Bike in een persmededeling. “Hij komt terug van een zware blessure en heeft in de afgelopen weken laten zien wat voor een kampioen hij is, mentaal en fysiek. Natuurlijk weten we nog niet hoe ver hij kan komen. Daarin zijn we voorzichtig, hij heeft immers geen wedstrijden kunnen rijden en de voorbereiding was op zijn zachtst gezegd verre van ideaal. Maar hij staat er straks wel, gezond en gemotiveerd.”

De afgelopen twee maanden werkte Vingegaard hard om op tijd fit te geraken. “Ik ben heel blij dat ik kan starten in de Tour. De afgelopen maanden waren niet altijd gemakkelijk, maar ik dank mijn gezin en de hele staf van Team Visma – Lease a Bike voor de niet aflatende steun. We hebben samen naar dit moment toe kunnen werken en ik ben natuurlijk heel benieuwd waar ik sta. Ik voel me goed en ben in ieder geval heel erg gemotiveerd.”

De 29-jarige Van Aert maakte een maand geleden zijn comeback in het peloton, nadat hij na een crash in Dwars door Vlaanderen acht weken had moeten missen. Hij brak in België een sleutelbeen, borstbeen en enkele ribben. De winnaar van negen Touretappes is fit genoeg voor de Ronde van Frankrijk. “Aanvankelijk was dit natuurlijk niet het plan, maar gezien mijn ontwikkeling in de afgelopen weken wilde ik dit graag, en de ploeg was het daarmee eens. Ons voornaamste doel is natuurlijk om een topklassement te rijden met Jonas. En daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.”