Toegelaten Russische wielrenner Vlasov ziet af van Spelen

De Russische wielrenner Aleksander Vlasov ziet af van deelname aan de wegrace bij de Olympische Spelen in Parijs. Dat meldt de wielerbond van het land. Vlasov vindt dat het routeprofiel van de olympische koers niet bij hem past. Ook passen de Spelen niet goed in zijn wedstrijdprogramma, meldde bondsvoorzitter Vjatsjeslav Ekimov aan persbureau Tass.

Vlasov was een van de voorlopig veertien Russische sporters die van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) mogen meedoen in Parijs onder neutrale vlag. Naast veertien Russen zijn er ook elf Belarussen toegelaten in individuele sporten. Een van de eisen was dat de atleten de oorlog in Oekraïne niet actief zouden ondersteunen. Vlasov, renner van de Duitse ploeg Bora-hansgrohe, heeft vanaf het begin de Russische agressie tegen Oekraïne bekritiseerd.

Het IOC weert Rusland en Belarus in teamsporten vanwege de oorlog tegen Oekraïne. Individuele sporters uit de twee landen mogen meedoen onder neutrale vlag en zonder nationale symbolen, maar ze moeten wel voldoen aan strenge eisen.