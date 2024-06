Topsprinter Knighton ontloopt schorsing na positieve dopingtest

De Amerikaanse topsprinter Erriyon Knighton krijgt geen dopingschorsing opgelegd, ondanks een positieve test. Het Amerikaanse antidopingbureau Usada sprak het 20-jarige talent vrij nadat een onafhankelijke arbiter had vastgesteld dat Knighton zeer waarschijnlijk besmet vlees had gegeten.

Knighton geldt als een begenadigd sprinter. Hij won vorige zomer op de WK in Boedapest zilver op de 200 meter en het jaar daarvoor op de WK in Eugene brons. Op de Olympische Spelen in Tokio eindigde hij als vierde in de finale van de 200 meter. Zijn persoonlijk record staat op 19,49. Daarmee is hij de vijfde snelste atleet aller tijden.

De vrijspraak betekent dat Knighton vanaf vrijdag kan meedoen aan de Amerikaanse trials, waar de olympische tickets voor Parijs worden verdeeld. Het mondiale antidopingagentschap WADA kan nog tegen het besluit in beroep gaan.

Knighton testte positief op een verboden middel tijdens een onaangekondigde dopingcontrole in maart. Een onafhankelijke arbiter beoordeelde de zaak en kwam tot de conclusie dat besmet vlees de dopingcontrole had beïnvloed en de atleet geen blaam trof.