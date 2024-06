Volleyballers definitief niet naar Spelen na nederlaag tegen Iran

De volleyballers van Oranje doen definitief niet mee aan de Olympische Spelen van Parijs. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza verloor na een vijfsetter het Nations League-duel met Iran in het Filipijnse Manila: 25-22 22-25 25-21 20-25 15-10. Daardoor kunnen de mannen zich ook op basis van de wereldranglijst niet meer plaatsen voor de Spelen, bevestigt een woordvoerder van de volleybalbond na een eigen berekening.

Na de nederlaag van eerder deze week tegen mondiale nummer 4 Brazilië was de kans op deelname aan de Spelen al minimaal geworden voor Oranje, maar een overwinning op mondiale nummer 15 Iran zou de droom toch nog levend houden. Het als dertiende gerangschikte Oranje won de vorige drie ontmoetingen met Iran, dat deze Nations League-reeks pas één overwinning boekte.

Donderdag was het land wel te sterk voor Oranje. In de vierde set speelde Nederland nog sterk om er zo een vijfsetter uit te slepen, maar in die beslissende set nam Iran al snel een flinke voorsprong en stond die niet meer af.

“Dit verlies is heel taai en erg balen”, reageerde Oranje-international Silvester Meijs in het flashinterview. “We hadden volop kans om te winnen, maar we hebben het niet afgemaakt dus dat voelt niet goed. Aan het eind van de vierde set werden beide ploegen moe en dan moet je juist doorzetten, maar dat lukte niet in de vijfde set. Dat is ons fataal geworden.”

De ‘Lange Mannen’ deden in 2004 voor het laatst mee aan de Olympische Spelen. De vrouwen van Oranje plaatsten zich vorige week al wel voor Parijs op basis van de wereldranglijst.