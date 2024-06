Acht jaar dopingschorsing Amerikaanse olympisch kampioen Roberts

De Amerikaanse sprinter Gil Roberts is voor acht jaar geschorst omdat hij voor de tweede keer is betrapt op doping. Roberts won op de Olympische Spelen van Rio in 2016 goud met de Amerikaanse sprinters op de 4×400 meter estafette. Hij werd in 2014 Amerikaans kampioen op de 400 meter in 44,53.

De atleet (35) werd in september vorig jaar bij een onaangekondigde dopingcontrole positief getest op ostarine, een spierversterkend middel. In 2022 kreeg hij zijn eerste dopingstraf na een positieve test op verboden middelen.

Roberts ontliep in 2017 een schorsing nadat er een verboden middel was aangetroffen bij een dopingcontrole. Hij betoogde met succes dat hij de verboden stof had binnengekregen door met zijn vriendin te kussen. Die slikte een medicijn waarin de verboden stof zat.