Alleen Norris sneller dan Verstappen in vrije training GP Spanje

Max Verstappen is het raceweekeinde rond de Grote Prijs van Spanje in de Formule 1 begonnen met de tweede tijd in de eerste vrije training. Op het Circuit de Catalunya van Barcelona kwam de drievoudig wereldkampioen van Red Bull tot een snelste ronde in 1.14,252. De Brit Lando Norris was in zijn McLaren net iets sneller: 1.14,228.

De derde tijd was voor Carlos Sainz. De Spanjaard van Ferrari gaf iets meer dan drie tienden van een seconde toe op Norris.

Voor Verstappen is het circuit bij Barcelona vertrouwd terrein. In 2016 boekte hij er zijn eerste overwinning in de Formule 1 en ook de afgelopen twee jaar was hij er de beste. Verstappen begon de sessie op harde banden, kwam daarmee tot de beste tijd van 1.15,424 en overtrof zichzelf daarna op de zachte banden. Alleen Norris dook vervolgens, ook op ‘softs’, nog onder die tijd.

Om 17.00 uur volgt de tweede vrije training.