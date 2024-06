Duitse Visma-renner Hessmann aanvaardt korte dopingschorsing

Het Duitse wielertalent Michel Hessmann heeft een schorsing van vier maanden geaccepteerd voor een positieve dopingcontrole in juni 2023. Van die vier maanden zitten er al drie maanden op, wat betekent dat de 23-jarige renner van de Nederlandse wielerploeg Visma – Lease a Bike op 22 juli kan terugkeren in het peloton.

Het is nog niet duidelijk of Hessmann dan weer het shirt van Visma – Lease a Bike kan aantrekken. De ploeg laat in een verklaring weten zich tegen het einde van de schorsing “te beraden over een vervolg”.

De beloftevolle wielrenner werd vorig jaar juni door de ploeg op non-actief gezet, nadat er bij een dopingcontrole na een training een minieme hoeveelheid verboden middel (chlortalidon) in zijn urine werd aangetroffen. Het Duitse antidopingbureau NADA kwam in de dopingzaak tot de conclusie dat het aannemelijk is dat Hessmann een vervuild medicijn zoals paracetamol, ibuprofen of naproxen heeft ingenomen. Eerder kwamen externe deskundigen tot die conclusie en seponeerde de Duitse justitie de zaak al in januari.

Het NADA is echter ook van mening dat het risico van vervuilde medicatie bij de atleet ligt en stelde Hessmann daarom de lichtst mogelijke schorsing voor van vier maanden.