Luiten zakt iets weg in KLM Open, nog wel beste Nederlander

Golfer Joost Luiten is na de tweede dag van het KLM Open de beste Nederlander in het veld, maar de tweevoudig winnaar verloor wel terrein op de koplopers. De 38-jarige Zuid-Hollander legde de tweede ronde op golfbaan The International in Badhoevedorp af in 70 slagen, één slag onder het baangemiddelde (par). Hij staat met een totaal van 4 onder par zes slagen achter de Fin Mikko Korhonen, de leider in het klassement met -10.

Luiten won het toernooi in 2013 en 2016. Zijn eerste overwinning was op de Kennemer in Zandvoort, zijn tweede op The Dutch in Spijk. “Toch net wat te veel foutjes”, zei hij na zijn tweede ronde op The International bij Ziggo Sport. “De greens zijn lastig, maar ik heb niet slecht staan putten. Behalve dan op de laatste hole. Daar had ik graag die birdie gemaakt. Dan stap je toch met een beter gevoel van de baan en slaap je veel lekkerder.” Luiten noteerde vier birdies en zette daar drie bogeys tegenover. Hij staat vooralsnog 26e.

Wouter de Vries is net als Luiten zeker van een verder vervolg in het KLM Open. De 37-jarige golfer, die als tweede reserve op het laatste moment te horen kreeg dat hij mee mocht doen, haalde de cut na een ronde van 69 slagen (-2). Hij staat met -3 voorlopig 32e in de tussenstand. Nog niet alle golfers hebben hun tweede ronde afgemaakt.