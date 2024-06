Oud-winnaar Froome weer niet in Tour de France

Viervoudig winnaar Chris Froome is niet opgenomen in de selectie van wielerploeg Israel – Premier Tech voor de aanstaande Tour de France. De ploeg heeft de Canadees Derek Gee en de Brit Stephen Williams als kopmannen aangewezen. Ook de Canadees Michael Woods, vorig jaar nog winnaar van de etappe naar de Puy-de-Dôme, ontbreekt.

De afwezigheid van Froome, Tourwinnaar in 2013, 2015, 2016 en 2017, is geen verrassing. Vorig jaar was de 39-jarige Brit er ook niet bij. Gee verraste eerder deze maand met de derde plaats in het Critérium du Dauphiné. “Het is een droom die uitkomt om deel te nemen aan de grootste wielerkoers ter wereld”, zei Gee over de Tour die op 29 juni in het Italiaanse Florence begint.

Williams won dit voorjaar de Waalse Pijl. Volgens ploegleider Steve Bauer gaat zijn ploeg vooral op jacht naar etappezeges. Daarvoor selecteerde hij verder de Duitser Pascal Ackermann, de Canadezen Guillaume Boivin en Hugo Houle, de Deen Jakob Fuglsang, de Let Krists Neilands en de Brit Jake Stewart.