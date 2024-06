Pogacar kent zijn ploeggenoten voor de Tour de France

De ploeggenoten met wie Tadej Pogacar vanaf 29 juni op jacht gaat naar zijn derde eindzege in de Tour de France zijn bekend. Zijn ploeg UAE Team Emirates heeft een ijzersterk team rond de Sloveen gebouwd met onder anderen de Brit Adam Yates en de Portugees João Almeida, die vorige week nog uitblonken in de Ronde van Zwitserland.

Eindwinnaar Yates won daar net als Almeida twee etappes. Pogacar kwam sinds zijn overwinning in de Giro d’Italia eind mei niet meer in actie. Zijn andere helpers zijn de Spanjaarden Juan Ayuso en Marc Soler, de Fransman Pavel Sivakov, de Belg Tim Wellens en de Duitser Nils Politt.

Pogacar won de Tour in 2020 en 2021, maar moest de afgelopen twee jaar de winst laten aan de Deen Jonas Vingegaard. De kopman van Visma – Lease a Bike neemt toch deel aan de Tour, al is het nog afwachten of hij volledig hersteld is van zijn val in april in de Ronde van Baskenland.

“Dit wordt mijn vijfde Tour de France en ik kan niet wachten”, zegt Pogacar in een verklaring van de ploeg. “De voorbereiding is erg goed gegaan sinds ik de Giro heb gewonnen. We hebben samen veel getraind op hoogte. We kijken ernaar uit te strijden voor de overwinning.”

De samenstelling van de Tourploeg was in december al bekendgemaakt onder voorbehoud van blessures en vormverlies. De prestaties van onder anderen Yates en Almeida vormden de bevestiging, terwijl een ander deel van de ploeg al op hoogte trainde in Isola 2000. “We weten wat we moeten doen om Tadej te ondersteunen”, zegt Yates, de ‘meesterknecht’ van Pogacar die vorig jaar derde werd in de Tour.

Voor Ayuso, winnaar van de Ronde van Baskenland en derde in de Vuelta in 2022, en Almeida, derde in de Giro van vorig jaar, wordt het hun eerste Tour de France.