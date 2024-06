Verstappen zoekt balans en rijdt vijfde tijd in tweede training

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Spanje de vijfde tijd gereden. De coureur van Red Bull kon op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona maar moeilijk de goede balans vinden in zijn Red Bull en gaf 0,240 seconde op Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes de snelste was in de sessie.

Hamilton klokte 1.13,264 en was slechts 22 duizendsten (0,022 seconde) sneller dan Carlos Sainz in zijn Ferrari. Lando Norris noteerde in zijn McLaren de derde tijd, hij was ook net iets langzamer dan Hamilton, namelijk 55 duizendsten.

Norris was vrijdag wel de snelste in de eerste vrije training. Drievoudig wereldkampioen Verstappen reed toen de tweede tijd.

De Grote Prijs van Spanje is de tiende race van het jaar. Verstappen leidt het kampioenschap met 194 punten. Charles Leclerc van Ferrari staat tweede met 138 punten. Voor Verstappen is het circuit bij Barcelona vertrouwd terrein. In 2016 boekte hij er zijn eerste overwinning in de Formule 1 en ook de afgelopen twee jaar was hij er de beste.