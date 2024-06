Volleyballers na nederlaag definitief uitgeschakeld voor Spelen

De Nederlandse volleyballers zijn na een nederlaag tegen Japan in de Nations League definitief kansloos voor deelname aan de Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza verloor in Manilla met 18-25 19-25 20-25 van de nummer 4 van de wereld.

Na de verloren vijfsetter tegen Iran van donderdag had Oranje nog een minimale kans om op basis van de wereldranglijst de Spelen te halen. Dan moest de huidige mondiale nummer 13 in de resterende duels met Japan en Canada (zaterdag) genoeg punten pakken en concurrent Servië in zijn laatste drie wedstrijden de nodige punten verspelen.

Een stunt tegen topploeg Japan leek echter al snel moeilijk te worden. Oranje was gelijkwaardig aan het begin van de eerste set, maar zag de tegenstander daarna langzaamaan uitlopen. In de tweede set hield Nederland gelijke tred tot 8-8, waarna Japan met zeven punten op rij het verschil maakte. Oranje nam in de derde set een ruime voorsprong (11-6), maar Japan was oppermachtig in het tweede deel van de set.

“Het is uiteraard niet waar we op gehoopt hadden”, gaf international Michiel Ahyi na afloop toe in het flashinterview. “Maar ik denk dat we hiervan moeten leren voor de komende jaren. We zullen aan het werk moeten, want we kwamen hier tekort.”

“Ik dacht in de derde set dat we een kans hadden, maar dan laten zij zien waarom ze een topploeg in de wereld zijn. Ik hoopte op meer, dus dat is een beetje teleurstellend”, aldus Ahyi.

De ‘Lange Mannen’ deden in 2004 voor het laatst mee aan de Olympische Spelen. De volleybalsters plaatsten zich vorige week wel voor Parijs op basis van de wereldranglijst.