Wielrenner Bardet jaar langer door bij dsm-firmenich PostNL

Wielerploeg dsm-firmenich PostNL heeft het contract met Romain Bardet met een jaar verlengd. De 33-jarige Fransman staat tot en met 2025 onder contract bij de Nederlandse formatie.

Het seizoen 2024 is het laatste volledige seizoen op de weg voor Bardet. Volgend jaar gaat hij nog naar de Giro d’Italia, waarna hij zijn laatste WorldTour-wedstrijd rijdt tijdens het Critérium du Dauphiné. In de tweede helft van het seizoen gaat hij deelnemen aan gravelwedstrijden.

Bardet rijdt dit jaar vanaf 29 juni zijn laatste Tour de France. Hij werd in 2016 en 2017 respectievelijk tweede en derde in de Franse rittenkoers. Ook won hij drie etappes in de Ronde van Frankrijk.