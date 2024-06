Brandweer in actie bij McLaren voor vrije training GP Spanje

De brandweer is zaterdag kort voor de derde vrije training van de Grote Prijs van Spanje in de Formule 1 in actie gekomen op het Circuit de Catalunya. Er was sprake van rookontwikkeling in de paddock van renstal McLaren, volgens mediaberichten in de keuken van het hospitalitygedeelte.

Het Britse team meldde dat er “op basis van een brandalarm” evacuatie had plaatsgevonden. “Zodat de brandweer zich met het probleem kon bezighouden”, luidde een summiere beschrijving.

Kort voordat de training van start ging, vertrok een ziekenwagen van het terrein, evenals enkele brandweerlieden.