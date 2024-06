Corona houdt Gaudu van Franse titelstrijd wielrennen

De Franse wielrenner David Gaudu heeft moeten afzeggen voor het nationaal kampioenschap van zijn land omdat hij een coronabesmetting heeft opgelopen. Dat meldt zijn ploeg Groupama-FDJ waarvoor hij over een week als een van de kopmannen in de Tour de France moet starten. De ploeg zegt zich vooralsnog geen zorgen te maken over zijn deelname aan de Tour.

Gaudu maakte naam als klassementsrenner in de Tour. In 2022 werd hij vierde in het eindklassement, een jaar eerder negende. De 27-jarige Fransman won de afgelopen jaren ook etappes in de Ronde van Spanje, Ronde van Romandië, Ronde van Baskenland en het Critérium du Dauphiné.

Dit seizoen was hij de beste in de eendaagse koers Tour du Jura in april. Begin deze maand sloot hij de Dauphiné als vijftiende af.