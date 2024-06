Hockeysters Oranje winnen Pro League na zege op Duitsland

De hockeysters van Oranje hebben de titel veroverd in de Pro League. De ploeg van bondscoach Paul van Ass was in Utrecht met 4-0 te sterk voor Duitsland.

Yibbi Jansen kwam twee keer tot scoren op het complex van Kampong. Ook Luna Fokke en Frédérique Matla waren trefzeker. De helft van de Nederlandse doelpunten werd gemaakt uit een strafcorner.

Nederland heeft nog drie duels te spelen in de Pro League, maar is nu al niet meer te achterhalen. Uit de dertien gespeelde duels werd de maximale score van 39 punten gehaald.

Oranje is in voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs. In de Franse hoofdstad verdedigen de hockeysters de olympische titel.