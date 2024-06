Hurkacz verslaat Zverev en staat in finale tennistoernooi Halle

Hubert Hurkacz heeft zich ten koste van Alexander Zverev geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Halle. De als vijfde geplaatste Pool klopte de Duitse nummer 2 van de plaatsingslijst in twee sets: 7-6 (2) 6-4.

In de eerste set overleefde Hurkacz in de zevende game vier breakpoints op eigen service. In het vervolg ging het gelijk op en in de tiebreak toonde de Pool zijn klasse. In de tweede set had hij genoeg aan één break. Hurkacz pakte de laatste game op love.

Hurkacz won het grastoernooi in Duitsland in 2022 al eens en treft in de eindstrijd de winnaar van de partij tussen Jannik Sinner en Zhang Zhizhen.