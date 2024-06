Ook skateboardster Oldenbeuving plaatst zich voor Spelen

Skateboardster Keet Oldenbeuving heeft zich verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen op het onderdeel street. Eerder wist Roos Zwetsloot op het olympisch kwalificatietoernooi in Boedapest al plaatsing voor de Spelen af te dwingen.

“Het doel is bereikt. Voor de tweede keer op rij weten Roos Zwetsloot en Keet Oldenbeuving een ticket voor de Olympische Spelen te bemachtigen!” schreef TeamNL op X.

De 19-jarige Oldenbeuving was bij de vorige Spelen in Tokio namens Nederland een vlaggendrager tijdens de openingsceremonie.

De wedstrijd in Boedapest is de laatste uit de tweede olympische kwalificatiefase. Daarna wordt de balans opgemaakt en gaan de 22 beste skaters volgens de ranking van de World Skateboarding Tour (WST) door naar de Spelen in Parijs, met een maximum van drie per land.