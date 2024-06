Sprinters estafette kunnen kans op deelname Spelen niet vergroten

De Nederlandse sprinters zijn er bij atletiekwedstrijden in Genève niet in geslaagd een tijd te lopen die de kans op deelname aan de Olympische Spelen vergroot. Daarvoor was een tijd nodig onder de 38,30 seconden. Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Nsikak Ekpo wonnen de wedstrijd in de stromende regen in 38,75.

De Oranje-mannen slaagden er eerder niet in zich bij de World Relays op de Bahama’s rechtstreeks te kwalificeren voor Parijs 2024. De laatste twee tickets gaan naar de landen die qua tijd de vijftiende en de zestiende plaats innemen op de wereldranglijst. Nederland staat op dit moment zestiende met 38,30. De nummer 2 van de EK in Rome bleef daar nu onder slechte omstandigheden 45 honderdsten boven. Landen kunnen nog tot 30 juni pogingen doen hun tijden te verbeteren.