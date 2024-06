Tennisser De Jong wint challengertoernooi in Italië

Tennisser Jesper de Jong heeft een challengertoernooi in het Italiaanse Sassuolo gewonnen. De nummer 146 van de wereld was in de eindstrijd met 7-6 (5) 6-1 te sterk voor de Duitser Daniel Altmaier, de mondiale nummer 82.

Voor de 24-jarige De Jong is het de derde challengertitel uit zijn loopbaan. Vorig jaar was hij de beste in het Poolse Grodzisk Mazowiecki en in 2021 in Almaty in Kazachstan.

De Jong haalde eind vorige maand de tweede ronde op Roland Garros. Hij won toen een set tegen de uiteindelijke winnaar Carlos Alcaraz, de nummer 2 van de wereld. De Jong had vorige week ook kunnen deelnemen aan het grastoernooi van Rosmalen, maar hij gaf de voorkeur aan een aantal graveltoernooien in Italië.

Na zijn titel in Sassuolo staat De Jong op de virtuele wereldranglijst op de 120e plek.