Turner Schmidt prolongeert NK-titel, wint laatste OS-kwalificatie

Turner Casimir Schmidt heeft bij de Nederlandse kampioenschappen in Ahoy Rotterdam de meerkamptitel gewonnen. Met zijn eerste plaats won hij ook de vierde en laatste kwalificatie voor een plek in het olympische team. Frank Rijken, die op voltige een val incasseerde, eindigde met 81,899 punten als tweede. Jermain Grünberg greep met 79,935 punten het brons.

Voor Schmidt is het zijn vierde meerkamptitel, na 2013, 2019 en 2023. Eerder deze maand won hij ook al de andere drie olympische kwalificaties.

Loran de Munck kwam in actie op drie toestellen. Op voltige, het toestel waarop hij in april EK-zilver won, zette hij met 15,067 punten verreweg de hoogste score neer. Daarmee voldeed hij ook aan de zogenoemde richtscore voor Parijs. Aan ringen turnde hij naar 12,767 punten. Op brug haalde hij, met een val, dezelfde score (12,767).

Bart Deurloo kwam alleen in actie aan rek en turnde daar, met een fout in zijn oefening, naar 13,233 punten.

Bondscoach Dirk van Meldert maakt komende week zijn vijfkoppige ploeg voor Parijs bekend. De laatste keer dat de Nederlandse mannen met een volledig team naar de Olympische Spelen afreisden, was in 2016 in Rio de Janeiro.