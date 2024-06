Turnster Van Pol wint NK-meerkamptitel en eerste kwalificatie OS

Turnster Vera van Pol heeft bij de NK in Ahoy de meerkamptitel gewonnen. Een stabiele meerkamp bracht haar naar 53,625 punten. Daarmee bleef ze Naomi Visser (53,517) nipt voor. Lieke Wevers werd, ondanks een grote fout op vloer, derde (51,709). Van Pol zet met haar zege een belangrijke stap op weg naar de Olympische Spelen. Voor de vrouwen gold de NK als eerste kwalificatie voor een plek in de ploeg voor Parijs.

Voor Van Pol is het haar vierde Nederlandse meerkamptitel. Eerder was ze al de beste in 2013, 2015 en 2018. “Ik ben heel tevreden”, zei Van Pol. “Ik wilde de lijn van de EK doortrekken en dat is heel goed gelukt. Het ging eigenlijk wel lekker tot vorige week. Toen had ik een hele emotionele week omdat mijn oma overleed. Deze titel is dus voor oma”, zei Van Pol met betraande ogen. “De emoties gingen de hele week van de ene naar de andere kant. Ze was onze lievelingsoma. Tegelijkertijd weet je ook dat die kwalificaties eraan komen. Je emoties schommelen. Dat is heel heftig. Ik ben blij dat ik het vandaag heb kunnen laten zien.”

Sanna Veerman eindigde met 51,625 punten als vierde in de meerkamp. Veerman zette met 14,533 de hoogste dagscore neer aan het toestel brug. Sanne Wevers kwam alleen in actie op brug en balk. Op balk was ze met 14,100 punten verreweg de beste. Aan brug kwam ze door een fout niet verder dan 13,100 punten.

Tisha Volleman kwam door een val en wiebels op balk niet verder dan plek zes in het klassement (50,050).

Elze Geurts viel al vroeg in de wedstrijd geblesseerd uit. Na twee series op haar eerste toestel, vloer, greep ze naar haar hamstring en staakte ze haar oefening. Na overleg met de fysio en haar coaches besloot ze niet meer in actie te komen op de overige drie toestellen.

Eythora Thorsdottir moest donderdag al een streep door haar olympische droom zetten. Thorsdottir brak bij de podiumtraining haar voet op vier plekken bij een ongelukkige afsprong van het toestel balk.

De vrouwen turnen op 6 juli nog een tweede kwalificatie voor Parijs. Daarna maakt bondscoach Jeroen Jacobs zijn vijfkoppige team bekend.