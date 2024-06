Verstappen sluit derde vrije training GP Spanje af als vierde

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Spanje in de Formule 1 de vierde tijd gerealiseerd. De snelste was de Spanjaard Carlos Sainz in zijn Ferrari, goed voor een tijd van 1.13,03. De Brit Lando Norris (McLaren) was drie honderdsten van een seconde minder snel. Drievoudig wereldkampioen Verstappen bleef ook in de buurt, net achter de tijd van Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Vrijdag was Verstappen in zijn Red Bull in de eerste en tweede vrije training respectievelijk goed voor de tweede en de vijfde tijd. In de eerste sessie was Norris de snelste, in de tweede gold dat voor Lewis Hamilton in zijn Mercedes.

Om 16.00 uur volgt de kwalificatie voor de race van zondag.

De Grote Prijs van Spanje is de tiende race van het jaar. Verstappen leidt het kampioenschap met 194 punten. Leclerc staat tweede met 138 punten. Voor Verstappen is het circuit bij Barcelona vertrouwd terrein. In 2016 boekte hij er zijn eerste overwinning in de Formule 1 en ook de afgelopen twee jaar was hij er de beste.