Wielerploeg EF Education ontslaat Piccolo na vondst groeihormonen

De Amerikaanse wielerploeg EF Education – EasyPost heeft Andrea Piccolo ontslagen. De 23-jarige Italiaanse wielrenner werd vrijdag aan de Italiaanse grens door de autoriteiten aangehouden op verdenking van het vervoeren van groeihormonen.

De ploeg schorste Piccolo in maart al eens omdat hij slaapmiddelen gebruikte. “Het ging om een middel dat weliswaar legaal is, maar waarvan we het gebruik binnen het team niet toestaan”, legt EF Education op X uit. “We hebben het gebruik ervan destijds gemeld aan de internationale wielerunie UCI, maar hadden geen wettelijke reden om zijn contract te beëindigen. Nu denken we die wel te hebben. We zullen onze volledige medewerking aan het onderzoek verlenen en moedigen Andrea aan dat ook te doen.”

Na zijn schorsing keerde Piccolo in mei terug in de Giro d’Italia. Na een val in een afdaling haalde hij het einde van de negentiende etappe niet. In de Ronde van Spanje reed hij vorig jaar een dag in de rode leiderstrui, maar een overwinning boekte hij in zijn loopbaan nog niet.