De Lie sprint naar zijn eerste Belgische wielertitel op de weg

Arnaud De Lie heeft zich in Zottegem voor het eerst in zijn carrière tot Belgisch kampioen wielrennen gekroond. De 22-jarige renner van Lotto Dstny was na een wedstrijd over 216,7 kilometer de snelste van een uitgedund peloton. Topfavoriet Jasper Philipsen werd tweede, Jordi Meeus derde. Thibau Nys en Wout van Aert maakten de top vijf compleet.

De koers bevatte een lange vluchtpoging van een tiental renners. Victor Campenaerts en Quinten Hermans maakten zich los van die groep en begonnen aan de slotronde met een minuut voorsprong, maar zij hielden geen stand. Er volgde ook nog een ontsnappingspoging onder aanvoering van Van Aert, maar op 5 kilometer van de meet smolt alles samen en volgde een eindsprint van wat restte van het peloton.

Op de erelijst volgt De Lie Remco Evenepoel op. Die was verkouden en verdedigde zijn titel niet.