Groenewegen voor tweede keer Nederlands kampioen wielrennen

Dylan Groenewegen van Team Jayco AlUla is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Arnhem hield de 31-jarige renner zijn concurrenten ruim achter zich in de sprint. Hij wint de nationale titel voor de tweede keer. In 2016 was hij ook al de beste.

In het begin waren het Jochem Kerckhaert (BEAT Cycling) en Mick van Dijke (Visma – Lease a Bike) die voor het peloton uit fietsten. Marijn van den Berg van EF Education-Easypost verhoogde daarna het tempo op 60 kilometer van de finish, maar kreeg te maken met meerdere renners van Visma – Lease a Bike achter hem.

Eén van hen was Bart Lemmen, die samen met Bauke Mollema (Lidl-Trek) en Jelte Krijnsen (Parkhotel Valkenburg) op kop kwamen. Een handjevol renners voegde zich daar later bij met nog twee rondes te gaan, mede door goed werk van Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck). Ook de uiteindelijke winnaar zat daar bij.

Met nog 4 kilometer tot de finish fietste Jasper Haest (VolkerWessels) weg bij de rest, maar dat bleek te voorbarig. Hij werd nog ingehaald door zijn achtervolgers, onder wie Groenewegen. Hij was op het eind oppermachtig in de sprint. Olav Kooij van Visma – Lease a Bike werd tweede, voor nummer 3 Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck).

Na afloop reageerde Groenewegen emotioneel op zijn tweede nationale titel. “Het is geen makkelijk jaar, dus het is mooi dat dit nu lukt. Ik wist dat het een koers van gokken zou zijn en op een gegeven moment voelde ik ook dat het een sprint zou worden. Op naar het Wilhelmus”, zei de Amsterdammer voor de camera van de NOS.

Eerder op de dag won Chantal van den Broek-Blaak het NK bij de vrouwen. Het was haar derde nationale titel.