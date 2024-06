Italiaanse golfer Migliozzi wint KLM Open na play-off

De Italiaanse golfer Guido Migliozzi heeft op The International in Badhoevedorp het KLM Open op zijn naam geschreven. De 27-jarige prof won de 104e editie van het toernooi in een play-off. Op de tweede extra hole maakte hij een birdie, terwijl de Engelsman Joe Dean en de Zweed Marcus Kinhult op par bleven steken.

Het trio moest extra holes spelen omdat ze na de vier reguliere ronden op een score van -11 waren uitgekomen.

Het is de vierde zege voor Migliozzi op de Europese tour. Hij won eerder onder meer het Frans Open. De Italiaan behoorde vooraf niet tot de uitgesproken favorieten als nummer 198 van de wereld.