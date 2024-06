Mountainbikester Pieterse derde in Crans-Montana

Mountainbikester Puck Pieterse is bij haar derde optreden in de wereldbeker dit jaar als derde geëindigd in het Zwitserse Crans-Montana. De regerend Europees kampioene moest de Française Loana Lecomte al vroeg in de wedstrijd laten gaan en zag onderweg ook de Zwitserse Alessandra Keller passeren.

Pieterse had zaterdag wel de shorttrackrace gewonnen. Net als zondag ontbrak de Franse wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot.

Lecomte was het beste weg op een technisch parcours dat door de regen van de afgelopen dagen alleen maar lastiger was geworden. Na een ronde volgde Pieterse op twaalf seconden. Keller, zaterdag tweede, kwam als derde door. De rest van het veld, onder wie Anne Tauber, volgde al op meer dan een minuut.

Pieterse achterhaalde de koploopster al in de tweede ronde. Maar nadat ook thuisrijdster Keller was aangesloten moest de renster uit Amersfoort afhaken. Ze gaf uiteindelijk ruim anderhalve minuut toe op de winnares, die alleen aankwam. Tauber finishte als veertiende.

Bij eerdere optredens op de crosscountry dit jaar finishte ze als vierde en tweede. In Val di Sole won ze vorige week wel de korte race.