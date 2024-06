Nog twee titels Schmidt op NK turnen, Sanne Wevers wint op balk

Turner Casimir Schmidt heeft op de slotdag van de NK in Ahoy Rotterdam nog twee titels gepakt. Schmidt, die zaterdag de Nederlandse meerkamptitel greep, turnde naar goud op voltige en aan ringen.

Op voltige bleef Schmidt met 14,300 punten zijn clubgenoot Loran de Munck nipt voor. De Munck, die in april EK-zilver won, kwam na een oefening met een grote fout tot 14,233 punten. Het brons was voor Frank Rijken (13,633).

Ook aan ringen was Schmidt met 14,400 punten de sterkste. Rick Jacobs greep daar het zilver (13,467), gevolgd door De Munck (13,300). Aan brug maakte De Munck zijn medailleset compleet: met 13,800 won hij goud. Jacobs greep zilver (13,667), Schmidt brons (13,500).

Op balk prolongeerde Sanne Wevers ondanks een val bij haar dubbele pirouette de Nederlandse titel. Wevers kwam tot 13,075 punten.

Bij de vrouwen besloot Nederlands meerkampkampioene Vera van Pol niet in actie te komen in de toestelfinales. Van Pol, die met haar meerkampzege tevens de eerste olympische kwalificatie won, focust zich volledig op het traject richting Parijs. Datzelfde gold voor Sanna Veerman, die zaterdag nog de beste brugscore neerzette (14,533). Veerman werd vierde in de meerkamp.

Casey-Jane Meuleman won de titel aan brug (12,650). Op dat onderdeel gingen onder anderen Naomi Visser, Sanne Wevers en Tisha Volleman onderuit. Chemene Lamaitre greep goud op vloer, Marit van Rabenswaaij op sprong.

Bij de mannen verdeelden Martijn de Veer (vloer), Ronan Boers (sprong) en Jermain Grünberg (rek) de overige titels.

Bij het trampolinespringen gingen de Nederlandse titels naar Romana Schuring en Luuk Swinkels. Schuring prolongeerde haar Nederlandse titel. Ze won samen met Claudia de Graaf ook de titel bij het synchroonspringen. Bij de mannen werden Jordy Mol en Rick Veldhuizen synchroonkampioen.