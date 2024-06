Olympisch zwemkampioen Dressel ook op 100 vlinder in Parijs

De Amerikaanse zwemmer Caeleb Dressel kan ook op de 100 meter vlinderslag zijn olympische titel verdedigen in Parijs. Dressel zegevierde op het onderdeel bij de Amerikaanse trials, de kwalificatiewedstrijden voor de Spelen, in een tijd van 50,19. In Tokio was de 27-jarige Amerikaan goed voor vijf olympische titels, maar eerder in de week verzuimde hij zich te plaatsen voor de 100 meter vrije slag.

Wel kan Dressel starten op de 50 vrij en is hij zeker van een plaats in de Amerikaanse estafetteploeg op de 4 x 100 meter vrij. Op de 100 vlinder liet hij de 17-jarige Thomas Heilman achter zich. Heilman won eerder de 200 vlinder en wordt zo de jongste Amerikaanse mannelijke zwemmer op de Spelen sinds Michael Phelps en Aaron Peirsol, destijds 15 en 17 jaar oud, deelnamen aan de Spelen van Sydney in 2000.

Dressel won op de Spelen van Tokio vijf gouden medailles, maar werd de afgelopen jaren geplaagd door mentale problemen die hem enige tijd uit het zwembad hielden.

Katie Ledecky verzekerde zich van deelname aan de 800 meter vrije slag in Parijs, waar ze de eerste sportvrouw kan worden die op vier opeenvolgende Spelen hetzelfde onderdeel wint. Die reeks begon voor de toen 15-jarige zwemster in Londen 2012.