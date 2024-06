Olympische missie Taam krijgt deuk na mislukte tienkamp Ratingen

Tienkamper Rik Taam heeft in Ratingen zijn kansen op deelname aan de Olympische Spelen in Parijs niet kunnen vergroten. De meerkamper uit Noord-Holland lag na zes onderdelen op koers voor een persoonlijk record, maar verprutste zijn wedstrijd door drie ongeldige pogingen en daarmee nul punten bij het discuswerpen.

Taam zette vorig jaar in het Duitse Ratingen een score neer van 8326 punten. Daarmee heeft hij voldaan aan de Nederlandse eis voor deelname aan de Spelen, maar niet aan de internationale eis (8460 punten). De wereldranglijst is een uitweg en daarop staat de Nederlander 24e. Dat is de laatste positie die nog recht geeft op een plek in de olympische tienkamp.

In Ratingen hoopte Taam zijn puntenrecord aan te scherpen en zijn positie voor Parijs te versterken. Na de eerste zes onderdelen, waarbij hij een persoonlijke toptijd van 10,59 op de 100 meter realiseerde, stond de atleet uit De Rijp er goed voor, maar het discuswerpen liep fout af.