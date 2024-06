Poels met wielerploeg Bahrain naar Tour de France

Wout Poels staat zaterdag in Florence voor de elfde keer aan de start van de Tour de France. De 36-jarige Limburger, vorig jaar nog etappewinnaar in Frankrijk, is opgenomen in de Tourselectie van Bahrain Victorious.

Poels won dit jaar een rit in de Ronde van Hongarije en sloot de Ronde van Zwitserland als zestiende af. Zijn ploeggenoten in de Tour zijn de Duitsers Nikias Arndt en Phil Bauhaus, de Spanjaard Pello Bilbao, de Colombiaan Santiago Buitrago, de Australiër Jack Haig, de Sloveen Matej Mohoric en de Brit Fred Wright.

Poels reed zijn eerste Tour in 2011. In 2021 behaalde hij zijn hoogste eindklassering: zestiende. Meestal reed hij in dienst van anderen, onder meer bij Team Sky als helper van de Brit Chris Froome.