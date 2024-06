Revaliderende Djokovic meldt zich al op Wimbledon

Novak Djokovic heeft zich dit weekend al gemeld op Wimbledon, waar hij zondag zijn eerste minuten op de grasbanen heeft gemaakt. De 24-voudig grandslamkampioen liep op Roland Garros nog een knieblessure op. Hij onderging een operatie en het was zeer de vraag of hij op tijd hersteld zou zijn voor Wimbledon.

“Een zevenvoudig kampioen meldt zich”, schreef Wimbledon zondagavond op sociale media bij foto’s van een training van Djokovic. De nummer 3 van de wereld heeft een band om zijn rechterknie.

Donderdag bleek al dat Djokovic (37) de training had hervat. Op beelden die hij zelf verspreidde was te zien dat hij weer redelijk mobiel was. “Tennis, ik heb je gemist! We blijven dag in dag uit werken”, schreef de Serviër erbij.

Wimbledon begint op maandag 1 juli.