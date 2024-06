Rus kansloos tegen Badosa in laatste grasduel voor Wimbledon

Tennisster Arantxa Rus heeft ook haar laatste graswedstrijd voor Wimbledon verloren. De beste tennisster van Nederland moest in het Duitse Bad Homburg in de eerste ronde haar meerdere erkennen in de Spaanse Paula Badosa. In 68 minuten werd het 6-4 6-1.

Rus, de nummer 58 van de wereld, wist de servicegame van Badosa geen enkele keer te winnen. Zelf stond ze vier keer haar opslaggame af tegen de mondiale nummer 115, die ooit tweede stond op de wereldranglijst.

De 33-jarige Rus heeft dit grasseizoen geen wedstrijd gewonnen in een hoofdtoernooi. In Rosmalen en Berlijn werd ze eveneens in de openingsronde uitgeschakeld. Wimbledon begint over ruim een week.