Sinner kent ideale voorbereiding op Wimbledon met winst in Halle

Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Halle gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld was met 7-6 (8) 7-6 (2) te sterk voor zijn Poolse tegenstander Hubert Hurkacz. Voor Sinner is het de vierde titel van het seizoen.

Het verschil was niet groot tussen de twee. De eerste set ging volledig op service, waardoor een tiebreak nodig was voor de beslissing. Daarin bleek Sinner net iets te sterk. Hij kreeg nog een setpunt tegen, maar werkte dat weg.

Ook in set twee deden beide mannen weinig voor elkaar onder. Hurkacz bleek net als Sinner moeilijk te breken. Opnieuw was een tiebreak nodig voor de beslissing. Net als in de eerste set was Sinner daarin iets efficiënter, waardoor hij voor het eerst de titel pakte in de Duitse plaats. Het was raak op zijn eerste wedstrijdpunt.

Het grastoernooi in Halle geldt als voorbereiding op Wimbledon. Het derde grandslamtoernooi van het jaar begint op 1 juli.