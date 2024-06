Tennisser Paul wint grastoernooi van Queen’s

Tommy Paul heeft het grastoernooi van Queen’s gewonnen in Londen. De Amerikaan was in de finale in twee sets te sterk voor de Italiaan Lorenzo Musetti. Het werd 6-1 7-6 (8).

De nummer 13 van de wereld had in de eerste set weinig moeite met Musetti. Binnen no-time stond hij met 3-0 voor. Die voorsprong hield hij vast, waarna hij op 5-1 zijn eerste setpunt benutte.

Daarna kwam Musetti er iets beter in, al was dat niet genoeg om Paul van de titel af te houden. De 27-jarige man uit de staat New Jersey haalde in de tiebreak zijn derde titel binnen. Hij benutte zijn derde wedstrijdpunt.

Het toernooi van Queen’s is een voorbereidingstoernooi op Wimbledon. Dat toernooi start op 1 juli.