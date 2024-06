Tennisster Pegula verslaat Gauff en staat in finale Berlijn

Jessica Pegula staat in de finale van het tennistoernooi van Berlijn. Op het gras was de Amerikaanse in twee sets te sterk voor haar landgenote Coco Gauff: 7-5 7-6 (2). De halve finale was uitgesteld om regenval.

In de eerste set ging het gelijk op. Beide vrouwen gingen door elkaars service heen, maar op 6-5 maakte Pegula de beslissende break. Daardoor kon ze de set uitserveren op haar tweede setpunt.

Gauff had daarna het betere van het spel en leidde snel met 4-1. Die voorsprong kon ze alleen niet vasthouden. Pegula kwam knap terug en sleepte er een tiebreak uit. Die won ze na een korte regenpauze met 7-2.

In de finale treft Pegula later zondag de Russische Anna Kalinskaja. Zij was in haar halve finale te sterk voor de Belarussische Viktoria Azarenka.